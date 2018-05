Etapa 11 del Giro: no se esperan cambios en la clasificación general

Este miércoles se correrá la etapa número once del Giro de Italia desde las 6 de la mañana entre las ciudades de Asís y Osimo.

En esta undécima etapa se recorrerán 156 kilómetros, en los cuales habrán tres Premios de Montaña, dos serán de tercera categoría y el restante será de cuarta categoría y se encontrará al final de la jornada.

A pesar que la jornada terminará en un Gran Premio de Montaña, no se espera que sea una etapa en la que los 'escarabajos' peleen por el triunfo, aunque no se descarta esa posibilidad. Eso sí, este miércoles será un día en el que los 'embaladores' no tendrán mayores posibilidades de culminar como líderes.

Es posible que sobre el kilómetro 97 de la etapa se separen significativamente el pelotón con los ciclistas que busquen ganar la jornada, pues en ese momento se acabará el GPM más complicado del día y proseguirá con un descenso significativo en el que habrán algunos relieves para terminar la carrera con una pequeña subida de menos de 5 kilómetros.

Es complicado que haya mayores cambios en la clasificación general, aunque este martes el colombiano Esteban Chaves llegó a 25'25" del líder de la etapa en una jornada en la que comúnmente no se presentan complicaciones.

El británico Yates, compañero de equipo de Chaves, buscará mantener el liderato de la clasificación general en donde aventaja por 41 segundos a Tom Dumoulin.