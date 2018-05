“Hace falta calzones para capturar a Guacho”: German Vargas

eñaló que no es posible que después de un acuerdo binacional este delincuente no haya sido capturado. Además, que ‘Guacho’ no tiene tentáculos poderosos en el puerto y que lo que hace falta es ‘calzones’ para dar con él y desarticular su estructura criminal.

Añadió que desde octubre ‘Guacho’ fue visibilizado y nada hicieron para controlarlo hasta que sucedió el asesinato de los periodistas del diario El Comercio.

También se refirió a la deteriorada seguridad en Tumaco y Barbacoas y se comprometió de llegar a la presidencia para aumentar el pie de fuerza en esa zona de Nariño.