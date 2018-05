Familiares de periodistas asesinados piden a Colombia recuperar cuerpos

Raúl Borja, Cristian Cegarra y Ricardo Rivas, familiares del equipo periodístico asesinado por disidencias de las Farc, denunciaron que no ha existido un plan estratégico para la recuperación de los cuerpos de sus familiares y que, del lado colombiano, no se ha asumido la responsabilidad ni desde el momento del secuestro.

Si bien, aseguraron, en la agenda tienen reuniones con la Fiscalía y otros entes colombianos, aún no han tenido ningún tipo de conversación con el presidente Juan Manuel Santos.

Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, expresó que las familias no saben qué hace, qué hizo, ni qué ha hecho el Gobierno colombiano para recuperar los cuerpos de sus familiares y cuestionó por qué el Gobierno colombiano no ha dado luz verde para que la Comisión trabaje en la recuperación de los cuerpos.

Los familiares destacaron que el Gobierno ecuatoriano les entregó unos documentos confidenciales al respecto de los procedimientos e investigación del secuestro y asesinato, sin embargo, señalaron que lo mantendrán en confidencialidad para "no filtrar información y no posicionar verdades a medias" como si lo hicieron ambos gobiernos durante el secuestro, afirmando que el equipo periodístico estaba en el país contrario, cuando no sabían de su ubicación.

Los documentos se mantendrán en confidencialidad hasta que la comisión de la CICR y la CIDH realicen la investigación basándose en esa información, concluyeron.