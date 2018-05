Will Smith cuenta la historia de cómo se convirtió en el ‘Príncipe del Rap’

Will Smith, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ha querido compartir con sus seguidores la verdadera historia de cómo se convirtió en el ‘Príncipe del Rap’.

Según la canción de la serie del ‘Príncipe del Rap’ resume que la madre de Will Smith quiso enviarlo a donde su tío en Bel-Air en Los Ángeles, California, para alejarlo de la delincuencia de la ciudad de Filadelfia.

Pero la historia no fue así, pues el actor quiso contar en YouTube la verdad, “antes de tener problemas con el tío Phil, tuve problemas con el tío Sam”, así inició el relato el actor.

El actor en esa época tenía una exitosa carrera musical, pero tuvo que enfrentarse a una gran perdida con su segundo trabajo discográfico.

“Hicimos mucho dinero, logramos un triple platino. Compré motos y autos. Una vez llamé a Gucci de Atlanta y pregunté si podían cerrar la tienda para mí y mis amigos. Me da risa pero eso fue estúpido. El tema es que lanzamos un segundo álbum y fue un desastre“, Will Smith.

Además mencionó en el video que: “gasté todo mi dinero y no había pagado los impuestos. Ser famoso y estar quebrado es la peor combinación, porque sigues siendo famoso y la gente te reconoce, pero lo hace dentro de un bus de transporte público. ¡Y te piden les firmes a su bebé!”.

En medio de esta crisis su novia le aconseja que se presente en el show de televisión de Arsenio Hall, en el que conocería a Benny Medina, el verdadero "Príncipe del Rap".

"Ahí Benny me soltó la idea de este show y yo le dije: 'no sé, no soy actor'. Luego me llevó a conocer a Quincy Jones (su coproductor). Me lo presentó y Quincy me dijo que le gustaron mis videos musicales. Me propusieron hacer una audición. La moraleja de esta historia es 'di siempre sí' y escucha a tu enamorada", concluyó Will Smith.

En pocos días Smith firmó un contrato con NBC y se convirtió en el “Principe del Rap”, serie que duró seis años al aire.