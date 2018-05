Teófilo faltó el respeto a los hinchas de Boca y no merece mi saludo: Tévez

El atacante de Boca Juniors, Carlos Tevez, se refirió a lo sucedido con Teófilo Gutiérrez el pasado 2 de mayo cuando le negó el saludo en el partido entre Junior y Boca por Copa Libertadores. En diálogo con TyC Sports explicó que el colombiano le falto el respeto a los hinchas de Boca.

"Todos me conocen y saben que no soy falso, me parece que él le faltó el respeto a la gente de Boca y a nosotros como colegas, me salió no saludarlo porque no nos respeto y no merece mi saludo" dijo el argentino.

El polemicó episodio ocurrió en noviembre de 2016, cuando Teófilo jugaba en Rosario Central y en un partido ante Boca en La Bombonera y tras anotar un gol, señalo la banda cruzada haciendo referencia a River PLate, rival histórico del conjunto Xeneize.