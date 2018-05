Vengo haciendo un buen trabajo, debo mantenerlo para ir al Mundial: Díaz

Farid Díaz dialogó con Caracol Radio luego de conocerse su inclusión en la lista preliminar de 35 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia. El lateral izquierdo de 34 años no ocultó su alegría y aseguró que mantendrá su trabajo para ser incluido en el plantel de 23 futbolistas que estarán en la próxima Copa del Mundo.

"Estoy muy contento, yo siempre quiero estar en la Selección, más aún a un paso de estar en el Mundial. Toca seguir trabajando, no aflojar, lo que se viene ahora es mejor", comentó el hoy lateral del Olimpia de Paraguay.

Díaz, quien no era llamado desde el pasado mes de marzo, cuando fue titular en la victoria 2-0 ante Ecuador el 28 de marzo en Quito -su último compromiso con la Selección hasta la fecha-, explicó que las lesiones que lo aquejaron durante algunos meses y el deseo de Pékerman de "mirar otras opciones" fueron motivos para que no volviera a ser tenido en cuenta con regularidad; sin embargo, "me preparé para estar mejor, para estar en un buen nivel", agregó.

El lateral nacido en Cesar se mostró conforme con su nivel actual, siendo titular habitual del Olimpia, líder del fútbol paraguayo a falta de cinco fechas.

Mientras que sobre el nivel de los jugadores, agregó que Pékerman cuenta con variantes, "es una competencia muy sana, el profe es el que toma la última decisión... La Selección tiene grandes jugadores y sé que vamos a hacer una buena Copa, los que estemos vamos a darlo todo por representar al país y tenemos la convicción de hacerlo mejor que el Mundial pasado, concluyó.