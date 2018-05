Aunque la diferencia de tiempo es grande, intentaré dar la batalla: Froome

El británico Chris Froome (Sky), undécimo en la general del Giro a 2'27" del líder, su compatriota Simon Yates, aseguró en la segunda jornada de descanso que seguirá "luchando e intentado mejorar día a día" para optar a su primer gran objetivo de la temporada a pesar de que admitió "la gran brecha" de tiempo respecto a sus rivales directos.

"Me voy a tomar la carrera día a día. Estoy aquí para competir, soy ciclista y eso es lo que haré. La diferencia con Yates ya es grande, pero no creo que sea insuperable. Quedan etapas muy difíciles, entre ellas una contrarreloj larga. No sé lo que puede pasar, pero otras veces han sucedido cosas más extrañas", dijo Froome en su hotel de descanso.

Froome se refirió a la preparación del Giro de Italia, donde llegó para competir, sin olvidar el reto de conquistar el quinto Tour de Francia.

"Vine al Giro con el plan de disputar la carrera y luego afrontar el Tour de Francia. Mi objetivo no era llegar y disputar con todas mis fuerzas porque, como hemos visto en los corredores que han hecho eso en el pasado, llegan a julio y no tienen fuerza".

También habló Froome de la caída que tuvo en Jerusalén y en la octava etapa, "dos reveses" que han pasado factura al líder del Sky.

"Creo que el accidente antes de la primera etapa fue un revés para mí. También creo que el segundo, durante la octava etapa, también afectó mi lado derecho, pero estamos aquí y esa es la naturaleza del ciclismo".

Además, reconoció que Simon Yates ha sido hasta el momento el mejor y mostró su admiración por su compatriota.

"Yates y Mitchelton-Scott están en una posición dominante y han hecho una carrera buena hasta ahora. Es genial ver a otro británico con la camiseta del líder. Estoy realmente contento por Simon. Es un gran logro, ha sido capaz de hacerlo bien hasta ahora, y parece que soporta muy bien la presión".

El cuatro veces ganador del Tour tratará de complicar la vida a Yates en la segunda semana y subrayó su disposición a luchar. "Voy a intentar dar la batalla en la segunda mitad, aunque es grandioso ver a otro británico en rosa. Tiene equipo para apoyarlo, pero va a recibir muchos ataques".