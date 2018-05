España y Colombia instan a “solución plenamente democrática” en Venezuela

En el Palacio de la Moncloa y por alrededor de una hora los presidieres de España, Mariano Rajoy y de Colombia, Juan Manuel Santos se reunieron para tratar asuntos bilaterales.

En el marco de su gira por Europa, los mandatarios coincidieron, “en su gran preocupación ante la grave situación que atraviesa Venezuela”.

Al tiempo que expresaron, “la necesidad de que se encuentre una solución plenamente democrática”, según un comunicado del gobierno español.

Así mismo, los jefes de Estado trataron otro punto sensible entre los dos países, frente al futuro del Galeón San José.

Aunque no se quisieron pronunciar oficialmente frente al tema, Fuentes del Gobierno consultadas por Caracol Radio confirmaron que Colombia mantuvo su posición de considerar este tesoro como un patrimonio de los colombianos y por tanto es autónomo de decidir su destino.

Colombia no suscribió el tratado del Patrimonio Sumergido y por tanto, no comparecerá ante la Unesco frente a esta polémica.

La Canciller colombiana, Maria Ángela Holguín previo al encuentro declaró que, “le explicaremos al presidente Rajoy la posición de Colombia, a ver cómo podemos trabajar con España”.

“No queremos que este tema del Galeón San José de ninguna manera genere ninguna fisura con el gobierno español con quien tenemos una excelente relación”, señaló.

El gobierno de España por su parte, insistió en que este país tiene algún tipo de derecho sobre el tesoro e insiste en que no debe venderse ninguna de las piezas que lo componen, por lo que no llegaron a ningún acuerdo sobre el tema y prefirieron no pronunciarse oficialmente sobre este tema.

Desde la Casa de Nariño ratificaron que los dos países destacaron las buenas relaciones entre Colombia y España.

Así mismo, revisaron los temas de la agenda común y el Gobierno español reiteró su intención de seguir aportando para el posconflicto en Colombia, especialmente en proyectos agroindustriales.

El presidente Santos a menos de 3 meses de concluir su administración agradeció por apoyo al proceso de paz, el respaldo para ingresar a la OCDE y todo el impulso paga la eliminación de la visa Schengen.