Así celebran los famosos el día de la madre

La empresaría y presentadora colombiana Carolina Cruz acompañó la publicación contando como empezó su historia como mamá: "Empezamos a buscarte en junio del 2016, en Mayo habíamos estado con mi suegra Olguita visitando a la virgen de Guadalupe en Mexico y te ofrecimos a ella, el 8 de agosto quede embarazada y me di cuenta muy rápido que algo estaba cambiando en mi. Me hice la prueba esperando que pasaran los días pues tenía claro que venías en camino...el corazón no se equivoca. Sentí de todo, miedo, angustia, emoción, felicidad, agradecimiento y ganas de empezar a disfrutar de esto tan maravilloso, dar vida. Recuerdo que abría los ojos todas las mañanas y lo primero que hacía era ponerme la mano en mi barriguita para sentirte y saber que allí estabas, que podía conectarme solo con hablarte en pensamientos....ufffff que perfecto eres DIOS, que maravilloso y único sentir que puedes crear una vida. Después llegaste y si ya sentía que mi vida era otra, ese día entendí que todo, absolutamente todo tenía sentido, gracias por elegirme HIJO, gracias por llegar a ser mi maestro, ese que me muestra lo único y real que es el verdadero amor, gracias porque desde hace 13 meses soy mejor persona, he dejado a un lado todo lo que me robaba La Paz para encontrar La Paz con solo mirarte, eres Magia, eres Alegría, eres vida, eres tú hijo mío el regalo más grande que nos ha mandado DIOS. TE AMOOOO AMOR DE MI VIDA, hoy y siempre gracias por hacer de mis días el aprendizaje más amoroso y sincero 🙏🏼👪❤️" (Instagram)