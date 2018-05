Britney Spears dice que usa el escenario para combatir su timidez

Si los videos de ejercicio que Britney Spears se vieron recientemente en redes sociales, lucían rigurosos, la superestrella pop confirmó que lo fueron, aun cuando ella y su novio / a sí lo hacen.

Spears y Sam Asghari hicieron movimientos intrincados, incluyendo uno de Asghari cargando a la cantante varias veces y otro de Spears parada de cabeza. Pareciera lograr con gran naturalidad, pero en realidad Spears confiesa que para ella no fue así.

"(Sam) es un entrenador que probablemente tiene 40 (tomas) y me lastimé", dijo Spears bromeando en una entrevista con The Associated Press. "Se vio de maravilla, hizo un gran trabajo y lo editó muy, muy bien".

Muchas gracias por su hijo mayor, Sean Preston, que le hagan fotos y videos para sus redes sociales y que eso salga en una sola toma.

"Con (Sam) lo hice millones de veces y juro que fue horrible, pero cuando lo hice solo con mis hijos es muy rápido", dijo.

Indicó que preferiría las sesiones de ejercicio desafiantes porque siempre ha sido "una persona activa" y se aburre con facilidad. Planea redoblar esos ejercicios en las próximas semanas mientras se prepara para volver al ruedo con una gira de su espectáculo "Piece of Me", patrocinada por Pepsi. También fue una de las estrellas incluidas en la campaña de verano Pepsi Generations, donde la compañía relanzará las latas retro con artistas que han participado en anuncios publicitarios previos, incluidos Michael Jackson y Ray Charles.

La gira de Spears le ofreció a sus seguidores una última oportunidad de ver su residencia de Las Vegas. Comienza el 12 de julio en Washington e paradas en América y Europa.

Spears dijo que estaba deseosa de volver al escenario porque eso la ayuda a salir de su cascarón.

"Soy muy sensible ya veces solo quiero escapar porque soy una persona muy tímida", dijo en una entrevista telefónica el miércoles. "Pienso que la energía es contagiosa y cuando subo al escenario con los bailarines, nos contagiamos mutuamente de buena vibración. Sentimos la misma energía y nos conectamos".