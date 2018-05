Analistas sobre #DELACALLEAFONDO

Para Cecilia López, economista y con una amplia experiencia en el sector público, De La Calle tiene un programa de gobierno muy completo que representa el ideario liberal y que está enfocado en terminar de implementar el acuerdo de paz pasando al territorio lo que se pactó políticamente con las Farc.

Destacó además su propuesta económica y de salud aunque lamentó que las coyunturas del país hayan impedido a los candidatos explicar más a fondo su propuestas y la manera cómo las van a llevar a cabo.

“Fue muy elocuente a pesar de que no está bien ranqueado en las encuestas y tiene problemas con el Partido Liberal, su fortaleza definitivamente es la paz reconoce que se cometieron errores y que el gobierno ha fallado en la implementación… Creo que en economía no lo vi muy enfocado o preciso en la propuesta de desarrollo agropecuario… Su propuesta de salud de acabar con las EPS es clave, pero me gustaría verlo más claro en cómo lograría cumplir con esos objetivos”, añadió.

Silvie Duchamp analista y consultora dijo que De La Calle es el candidato más sensato y menos político, lo que lo haría un gran gobernante pero ahora mismo lo hace un pésimo aspirante en un país polarizado y que quiere escuchar discursos radicales con propuestas que suenen contundentes así sean irrealizables.

“De positivo, De La Calle demuestra un talante franco y sereno, admite errores , navega por temas que dividen a los colombianos como el acuerdo de paz sin generar crispación y polarización, se le ve fluido y sereno … reconoce que es un mal político y esa es su mayor fortaleza pero también su perdición porque no cae en la conversación que la gente quiere oír y eso lo deja rezagado, se niega a hacer propuestas demagógicas o imposibles de cumplir y lamentablemente el escenario electoral está lleno de eso y aplaudiendo esas propuestas irrealizables”, afirmó.