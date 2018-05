Santrich es trasladado a la sede del Episcopado

Después de adelantar varias gestiones por parte de los integrantes de la Farc y de los miembros de las Comisiones de paz del Congreso, Jesús Santrich fue trasladado a una de las sedes del Episcopado colombiano que está ubicado en el occidente de Bogotá.



La idea es que Santrich no regrese a la cárcel La Picota en el sur de la capital del país y por eso se trasladó a este lugar religioso para que próximamente levante su huelga de hambre, adelante allí su recuperación y esté atento a su proceso por los presuntos vínculos con el narcotráfico.



Justamente después de este traslado, integrantes de las Comisiones de Paz reiterarán su llamado al presidente Santos para que no autorice la extradición de Santrich y se garantice el derecho al debido proceso ante la justicia nacional. “Con la cual también se garantizará el derecho a la verdad de las víctimas en concordancia a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y lo pactado en el acuerdo final”, dijo Alirio Uribe.



El legislador aseguró que es urgente que se replantee el tema de la extradición ya que “Constituye una violación a la soberanía nacional y al derecho de paz de todos los colombianos”.



A su turno el senador Iván Cepeda indicó que se debe garantizar la verdad, justicia y reparación y que por tal razón Santrich debería asumir sus procesos en Colombia y no ser extraditado.

A través de su cuenta oficial de twitter, la ahora organización política confirmó el traslado, pero advirtió que el líder de esa agrupación no ha levantado su huelga de hambre, la cual completa 33 días, y que comenzó tras ser detenido por las autoridades, señalado de nexos con el narcotráfico.