Alarmantes cifras de abusos a menores preocupan a autoridades mundiales

Durante varios años organismos como Unicef han alertado sobre la violencia sexual de la que son víctimas los menores de edad y niños en el mundo. Aseguran que se trata de una violación muy grave a los derechos de los niños y que va desde abusos, maltrato, violación, explotación sexual, prostitución hasta pornografía.



En un completo reporte publicado por ese organismo de las Naciones Unidas en 2014 y que se actualiza anualmente señalan que la violencia sexual se puede dar en los hogares, colegios, instituciones y zonas de turismo, y no tiene un contexto específico, pues se presenta en países en desarrollo, emergentes o desarrollados.



Ese informe llamado “Hidden in Plain Sight” estima que cerca de 120 millones de niñas por debajo de la edad de 20 años han sido sometidas a actividades sexuales obligadas en algún punto de su vida. Afirma que se trata de aproximadamente de una de cada 10 niñas y que la cifra para ese género es mayor que la de los niños, que también sufren abusos aunque se reportan menos casos.



El organismo reporta que ese tipo de violencia puede dejar consecuencias psicológicas y sociales no solo para los menores, sino para sus familias y comunidades enteras. Es por eso que lleva a cabo acciones específicas en diferentes países para evitar los abusos, crear conciencia sobre las señales de los mismos y fomentar las denuncias y los castigos contra los agresores.



Actualmente hay polémica en India en donde se han presentado denuncias de dos menores de edad, adolescentes que fueron violadas y quemadas vivas en la región de Jharkhand. Según los reportes, una de las jóvenes inicialmente fue violada y cuando hizo la denuncia ante el consejo local, en represalia fue quemada viva presuntamente por los agresores.



En India el gobierno aprobó una ley que endurece las sanciones contra los violadores y que incluye la posibilidad de la sentencia de muerte a quienes lleven a cabo agresiones contra menores de 12 años. En ese país, según los datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos, las agresiones contra menores se han duplicado en tres años y durante 2016 se denunciaron 19.765 violaciones contra menores.



Unicef presentó un reporte en que señala que alrededor de 15 millones de niñas adolescentes, entre 15 y 19 años, han sufrido de experiencias sexuales forzadas en el mundo. Reitera que es más difícil acceder a casos sobre niños pero que estos también están en riesgo.



Destaca que los países más afectados por ese flagelo son Camerún, República Democrática del Congo, Ghana, Ruanda y otras naciones africanas. También menciona a Moldavia, Honduras, Haití, Guatemala. Mientras Colombia aparece dentro de los primeros 25 países en donde se presentan ese tipo de abusos.