Bella Hadid y The Weeknd se dejan ver besándose en Cannes

La teoría de que Bella Hadid y The Weeknd habrían decidido darse una oportunidad tras su ruptura en 2016 ha vuelto a cobrar fuerza después de que el cantante y la modelo hayan coincidido en uno de los eventos que cada año rodean al Festival de Cine de Cannes y de que, según varios testigos presenciales, se dejaran ver este jueves besándose en la fiesta organizada por Magnum y Alexander Wang.

Aunque llegaron a la celebración por separado, la expareja habría pasado toda la noche junta en la sección VIP, enfrascados en una intensa conversación e incluso dedicándose caricias sin importarles quién pudiera verles. La maniquí únicamente se despegó del artista canadiense para salir a la pista a bailar con sus amigos.

La última ocasión en que se les volvió a relacionar fue en la última edición de Coachella, pero en aquella ocasión Bella se apresuró a aclarar que la joven con quien se había visto a The Weeknd no era ella, sino alguien muy similar a ella. Por el momento la maniquí no se ha pronunciado si los rumores respecto a esa última reconciliación también se deben a una confusión.

