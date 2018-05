El ‘Pibe’ otra víctima de los nombres con doble sentido

Ya se ha vuelto común la participación activa de las personas en gracias a las redes sociales, sin embargo ellos aprovechan estas herramientas para hacer algún tipo de bromas a los famosos.

Esta vez no fue la excepción y la víctima fue el ex futbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien durante una transmisión en vivo envió un saludo un saludo a ‘ Rosa ….’, tras el suceso, Valderrama quien estaba acompañado de su esposa y ella al percatarse del error no pudo evitar las risas, por la inocencia de su esposo.

Ver También: “Oye Bonita” con este tema Juanes se le midió a la electrocumbia

Rápidamente los cibernautas hicieron público este video en todas las redes sociales, que de inmediato se hizo viral y a su vez los mensajes de burlescos por muchos seguidores del ex 10 de la selección no se hicieron esperar, dejando en vilo la inocencia del ‘Pibe’.

Ver También: Manuela Londoño, la hermana mayor de Maluma