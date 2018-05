Adulto mayor abandonado a su suerte en San José del Guaviare

Un adulto mayor identificado como Harol Medina, de 63 años de edad decidió ocupar una silla de cemento en el parque de la Constitución para dormir y vivir la mayor parte del día, en medio de la perdida de asombro de la clase dirigente de esta capital.

Asegura que recibió el apoyo de Martha Liliana Marín quien lo apoyo con $70.000 y la ubicación en un albergue temporal en el barrio el Dorado, de donde no quiso continuar en ese lugar porque al parecer no estaba garantizada la comida y la estadía si no se aporta dinero de manera mensual.

Es lamentable que estas cosas se presenten en una capital que tiene una casa del adulto mayor, que fue construida con recursos de regalías que superan los $1.000 millones de pesos, donde la gobernación del Guaviare se da el lujo de tenerla como un elefante de engorde, sin que cumpla el fin para el cual fue construido y donde se invirtió un importante recurso económico, dijo una fuente particular que prefirió el anonimato.