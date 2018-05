“Germán, convenza a los suyos”: De La Calle sobre “liberales con Vargas”

“La idea esa de que se estaba preparando una Disidencia Liberal es totalmente falsa, eso no existe además tendría consecuencias disciplinarias graves, la cosa no es por ahí Germán, hombre convenza a los suyos, tenemos el Partido Liberal unido, somos la opción que no está en los extremos, y ese es el mejor camino para Colombia y estamos trabajando durísimo de manera que cada quien debe hacer su tarea con respeto por los demás.”, señaló.

Estimado @German_Vargas, convenza a los suyos. Su idea de la "disidencia liberal", además de que no existe, puede tener consecuencias disciplinarias. La cosa no es por ahí: nuestro @PartidoLiberal es fuerte y está unido. pic.twitter.com/kwlz0a6u9y — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 9 de mayo de 2018

Esta semana el ex vicepresidente dijo en Pereira que ya estaba listo un grupo de liberales que llegaría a su campaña.