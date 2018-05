A la fecha no hay garantías para que las Farc cumplan: Consejo de Estado

Al condenar a la nación por el secuestro extorsivo en contra de una familia de Calarcá y su empleada doméstica hace 17 años, el Consejo de Estado compulso copias a la JEP para que se establezca plenamente la responsabilidad que habría tenido las FARC en estos hechos, e hizo un llamado al Gobierno y el Congreso.

“Como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos, a través, de los cuales la ex guerrilla cumpla los compromisos de verdad justicia y reparación de las víctimas, de violaciones a los Derechos Humanos y de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado a que a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones para la ex guerrilla”, señaló el presidente Germán Bula.

La Nación deberá pagarle a la familia secuestrada más de $500 millones porque no evitaron el secuestro aunque había información que pudo evitarlo, y teniendo en cuenta el acuerdo de paz, dice el Consejo, que es necesario que la JEP define claramente su responsabilidad.

“Ante la necesidad de esclarecer la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro, la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP recibirán copia de esta decisión”, dijo.