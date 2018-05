Shakira y Pique, una historia de amor que aún no tiene fecha de vencimiento

La historia de Shakira y Pique inició gracias al Mundial de Sudáfrica de 2010, pues la barranquillera fue escogida para cantar la canción representativa de este mundial; en el video debían salir algunos jugadores como Pique.

Después de una llamada inesperada de parte de Pique hacia Shakira, el deportista se comprometió en llegar al final del Mundial para reencontrarse: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica" y lo cumplió, la selección española ganó la copa y desde ahí iniciaron su historia de amor.

Aunque Shakira es mayor que Pique por 10 años no fue un impedimento para dejarse llevar por lo que sentía, el único obstáculo que tenía era la relación de 11 años con Antonio De La Rúa, pero como dice la canción ‘Me enamoré’ que le dedicó la barranquillera a el español: "mi vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así. Yo con mi sostén a rayas, y mi pelo a medio hacer, pensé: este todavía es un niño, pero, ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando, creí que estaba soñando, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando, hoy pal cielo voy pateando. Me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, nos enamoramos".

Ocho años después y con dos lindos hijos (Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak) se ha empezado correr la noticia que la pareja piensa separarse, esto aún no se ha confirmado por ninguno de los dos, pero si han querido desmentir esta noticia paseando juntos por Barcelona.

Shakira se está preparando para iniciará su tour 'El Dorado World Tour', la barranquillera estará en Bogotá el 3 de noviembre.

Por su parte Pique hará parte de los convocados de España para el Mundial de Rusia que inicia el 14 de junio.