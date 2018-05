Analistas sobre #FajardoAFondo

De la entrevista a fondo de Sergio Fajardo en Hora 20 dos expertos analistas destacaron su propuesta de educación y su honestidad para reconocer que hay temas que desconoce; consideran que aún tiene posibilidades de dar sorpresa.

Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas señaló que Fajardo es el único aspirante que tiene una propuesta seria de transformar el sistema educativo vinculando a todos los sectores del país.

“Ese gran pacto por la educación es lo que han hecho todas las naciones que han salido adelante, es lo que hicieron en el norte de Europa y en el sudeste asiático y es una propuesta que muestra que la educación no es solo lo que sucede en el salón de clase sino que hay que vincular a todo el país… Otra cosa que yo destacaría es que Fajardo plantea la necesidad de construir una política pública a largo plazo para garantizar un fortalecimiento del sistema educativo”, añadió.

Dijo que también llama la atención su idea de destinar el 1 % del PIB a la ciencia y de asignar los dineros que se recuperen de la corrupción al sistema educativo.

Para Sandra Borda, decana de la facultad de ciencias políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, explicó que la denominada tibieza o postura de centro de Sergio Fajardo, está dejando de ser una debilidad para convertirse en un factor diferencial que lo hace ver honesto y transparente.

“En Colombia la gente está identificada con la derecha o la izquierda y por eso es tan difícil generar empatía con una tendencia de centro que parece indefinida o tibia pero a la vez lo muestran como un candidato que no tiene que estar dando cifras y datos como una máquina y que se puede equivocar y que no le da pena decir que no sabe y eso lo hace ver honesto y transparente frente a los demás”, agregó.

Coincidieron en que Fajardo debería ser más específico en su plan para mejorar la capacitación de los maestros.