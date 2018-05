Zambrano ratificó gestion de Prieto para evitar el escándalo de Odebrecht

Además de los audios en contra del ex gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, la Fiscalía tiene las declaraciones del empresario Eduardo Zambrano, quien explica los favores que le pedía Prieto para evitar que lo involucraran en el escándalo de Odebrecht.

Zambrano es el hombre con el que habla Prieto en las llamadas de Mayo de 2017 que reveló la Fiscalía. Actualmente, está en prisión domiciliaria por el proceso que tiene debido a que participó del entramado de corrupción de la Ruta del Sol II.

Él le ratificó en enero de este año lo que hizo Prieto para evitar sonar en el escándalo.

“Cuál era la preocupación de Roberto Prieto que las platas entregadas para la segunda vuelta y después de la segunda vuelta, campaña 2014, los brasileros no dijeran nada porque eso no había salido en prensa y no había sido tocado en ninguna parte”, dijo.

La Fiscalía dio a conocer sus declaraciones, incluida la que señala su preocupación por los afiches que se aportaron a la campaña Santos por Odebrecht.

“El favor ahí fue que los brasileros que Roberto Prieto no había participado del tema de los afiches sino el Comité Financiero de la campaña Santos Presidente 2010. Yo lo que hice fue hablar con Lula, es decir, con Luis Batista -uno de los empleados de Odebrecht en Colombia en Bogotá- para que llamara a Brasil y los brasileros certificaran que Roberto Prieto no participó en en el tema del giro de los afiches”, dijo.

Zambrano, quien fue amigo de Prieto, ha ofrecido contar toda verdad sobre el ex gerente.