Inició la preventa para el concierto Roger Waters

Las entradas para uno de los eventos musicales más esperados del año, estarán disponibles en preventa desde el próximo miércoles 09 de mayo a las 9 am hasta el viernes 11 de mayo a las 11:59 pm.

Los precios de entrada varían entre $90.000 y $1.000.000.

La gira de Roger Waters ‘Us+Them’, es uno de los eventos más esperados en el país, tras confirmarse el regreso de el vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd al país.

Se esperá el show de Roger Waters presente una reflexiva mirada al mundo actual; donde el ex vocalista de Pink Floyd interpreté “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”, alguna de los temas más recordados de la agrupación anteriormente mencionada; además su tema “Is This the Life We Really Want?”, presentado el año anterior.

Precios diferentes localidades:

Gramilla Platino sentado – The Wall $1.000.000*

Gramilla sentado – Comfortably Numb $700.000*

Occidental baja – Wish You Were Here $580.000*

Occidental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Oriental baja – Wish You Were Here $580.000*

Oriental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Norte baja – Time $99.000*

Norte alta – Animals $180.000*