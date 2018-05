Clubes piden asamblea extraordinaria para evaluar continuidad de Perdomo

La permanencia de Jorge Perdomo al frente de la Dimayor continúa en entredicho, el directivo que explicó a Caracol Radio conocer de "un complot" en su contra para sacarlo del cargo, ya recibió una carta firmada por más de 20 presidentes del fútbol colombiano solicitando una asamblea extraordinaria, según comentó un directivo al mismo medio.

El dirigente, que pidió no se revelara su identidad, no firmó la carta debido a que no se encontraba en el país; sin embargo, apoya la asamblea, con el fin de aclarar ciertas situaciones al interior del principal ente del fútbol colombiano.

Lo que buscan los equipos es conocer cómo está la relación entre Ramon Jesurun y Jorge Perdomo, al igual que conocer detalles sobre la denuncia del presidente de la Dimayor a Álvaro González, presidente de Difutbol, entre otros temas a evaluar para determinar el futuro del actual mandatario.

Según comentó el dirigente, algunos presidentes son partidarios, en caso de que se produzca la salida de Perdomo, que una persona ajena al fútbol asuma la presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano.