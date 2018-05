JEP condiciona entrada de ‘parapolíticos’ a la justicia especial

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz negó el sometimiento del ex congresista David Char y del congresista suspendido Álvaro Aston a la justicia especial, eso no implica que las personas investigadas por nexos con paramilitares no puedan ser admitidos.

Así lo aclaro la sala de definición de situaciones jurídicas en la resolución en la que le dice “no” a Ashton.

“Debe advertirse que los casos de los congresistas investigados por el fenómeno de la parapolítica revisten sendas irregularidades que no permiten concebirlos de igual manera a nivel general. Sino entendidos desde sus propias dinámicas regionales y conforme a los pactos particulares en los que se circunscribieron”, se lee.

Los magistrados aclararán que, “solo en aquellos eventos en los que probatoriamente se ventilen situaciones en las que el aporte del agente del Estado con las autodefensas esté encaminado a cometer graves conductas relacionadas con el conflicto, pueden ingresar a esta jurisdicción”.

La Procuraduría había señalado que en este tipo de casos como el de Ashton, se podría acceder a la verdad, pero dice la JEP, que el mismo, “no puede ser argumento de fondo para justificar la competencia de esta jurisdicción, máxime cuando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, contempló para tal fin otros mecanismos como la Comisión de la Verdad”.