Timochenko pide disciplina a los excombatientes de la Farc

Rodrigo Londoño, el presidente de la Farc, envío una carta a toda la militancia en las que les advierte que se debe tener las disciplina que los caracterizó durante años para poder salir adelante en los procesos de reincorporación.

“La disciplina fue siempre necesaria para la conservación de la vida en la guerra, y no sé por qué algunos piensan que en las condiciones de la reincorporación no necesitan de ella. El conflicto no terminó, sino que cambió su forma de expresarse, lo cual requiere de nosotros un comportamiento consecuente. Nuestra fuerza reside en el accionar colectivo, no podemos olvidarlo”.

El llamado de Londoño se da por el asesinado de Juan Vicente Carvajal en el departamento de Arauca, el cual asegura hay que condenar fuertemente, pero reveló que él decidió salirse del Espacio territorial Martín Villa para iniciar proyectos personales que lo pusieron en riesgo.

“Adquirió una tierra por ahí cerca y se dedicó a trabajarla de manera personal. Y con algunos ahorros abrió un negocio de discoteca en Filipinas (Arauca). Actividades honradas que podrían solucionarle su problema individual, pero que sin duda lo colocaban en una situación de alto riesgo. Misael había desempeñado un papel protagónico en los conflictos que se sucedieron en Arauca y que abrieron tantas heridas. Y sabía además de la presencia de elementos paramilitares y de la llamada disidencia en la región, cuyas amenazas son públicas contra exintegrantes de la Farc”.

Lea la carta completa: