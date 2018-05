Acá pitan lo que quieren, porque los hinchas están contra nosotros: Borja

Cristian Martínez Borja dio de que hablar tras sus fuertes declaraciones entregadas a los medios una vez terminado el último juego de América en la Liga. El delantero aseguró que la responsabilidad era de "todos", señalando también a los aficionados.

"Esto es de todos, de los jugadores, el técnico, también hacen parte los hinchas. América es uno solo, donde cada quien debe hacer su parte", el chocoano agregó: "acá vienen los árbitros y pitan lo que les da la gana porque la hinchada está en contra de los jugadores".

Si bien el atacante que convirtió nueve tantos con el América este semestre explicó que no era el momento de buscar culpables, agregó que "muchos equipos grandes no clasificaron y no hablaron tanto así. A veces cuando tienen un equipo que se trabaja y se entrega la gente no sabe valorar eso".

Al respecto aclaró que América armó "un excelente grupo, con excelentes jugadores, pero las cosas no se dieron".