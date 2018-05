Diego Godín asegura que Rusia 2018 será su "gran Mundial"

El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, dijo que Rusia 2018 será su "gran Mundial" y destacó la importancia de la actividad de los jugadores de la 'Celeste' que llegarán en condiciones para la cita mundialista que comienza en junio.

"En lo personal seguramente sea este mi gran mundial, por experiencia, por edad, mi momento deportivo y de madurez, por eso lo quiero disfrutar y aprovechar al máximo e ir a ganar", afirmó el zaguero a la radio local Rincón.

Añadió que "no hay día que no deje de pensar en el Mundial", en lo que viene, en jugar con la selección, competir, ganar partidos, y lo que "se pasa por la cabeza de todos los uruguayos" que es levantar la Copa del Mundo.

Godín valoró el proceso de transformación que ha vivido la selección charrúa desde la llegada del entrenador, Óscar Washington Tabárez, con la combinación de jugadores de experiencia y jóvenes talentos que, a su juicio, son cambios que se han dado "para mejorar al equipo".

De igual forma, el defensor del Atlético de Madrid opinó que no concibe una selección uruguaya con la ausencia de Tabárez.

"Sinceramente no lo imagino, en este momento no, creo que nadie se lo imagina, nos ha dado tanto y le tenemos tanto cariño y aprecio y sentimos que todavía tiene para darnos que no lo imaginamos", aseguró.

En tanto, indicó que posterior al Rusia 2018 "quedan cosas para jugar y años para seguir compitiendo", por lo que se ve en condiciones físicas para continuar por un tiempo y hasta que "el técnico lo decida".