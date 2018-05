Debate con los candidatos vicepresidenciales

Salud, paz, educación, desigualdad de género y economía, fueron los temas que se abordaron en el auditorio de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el debate con las fórmulas vicepresidenciales Clara López, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Ángela María Robledo, Marta Lucía Ramírez fue la única candidata que no se presentó.

Con preguntas formuladas por profesores de la institución, los candidatos expusieron sus propuestas frente a diversos temas, por ejemplo en materia de paz y el asesinato de líderes sociales, Clara López y Ángela María Robledo coincidieron en que esto es un tema que debe ser de todos y reiteraron el llamado a las autoridades nacionales a tomar medidas efectivas frente a lo que denominaron el “el asesinato sistemático” de defensores de la paz, la tierra y el agua.





Claudia López y Juan Carlos Pinzón por su parte protagonizaron una elevada discusión en materia económica, la disputa comenzó cuando la senadora por el Partido Verde explicó que debe haber impuestos progresivos, que se tribute proporcionalmente a la riqueza trayendo como ejemplo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, frente a esto Pinzón sostuvo que no se pueden enfrascar discusiones “a punta comentarios resentidos, demagogia y un poco de cuentos que no operan” y explicó que los países que están avanzo lo hacen es porque tiene políticas con enfoque de crecimiento dándole un espacio y un respeto al sector empresarial.





Sin embargo ahí no paró la discusión, pues López le contesto que “aquí gracias a los Vargas, Santos y Uribe que nos han gobernado, no recaudamos sino el 15% sobre el PIB y además se roban 50 billones de pesos al año” y que esa es la corrupción que está acabando con la generación de empleo en Colombia, pero Pinzón no se quedó atrás, pues trajo a colación que a ella (Claudia López) parece que se le olvidara que ha sido empleada de Peñalosa y contratista del doctor Vargas.





Frente a desigualdad de género los candidatos resaltaron sus logros como alcaldes, congresistas o ministros exponiendo como lograron incluir y empoderar a mujeres en cargos de dirección y hubo un consenso que debe haber mayor representación femenina en la política.