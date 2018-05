Lo que callan los candidatos

Venezuela, corrupción, el futuro del acuerdo de paz, reforma tributaria, seguridad ciudadana, la lucha contra las drogas, la reforma a la justicia, son temas recurrentes en los debates entre candidatos presidenciales, discursos de campaña y correrías políticas.

Pero hay asuntos que han quedado de lado y sobre los que no está claro cuál sería el plan de los candidatos presidenciales para enfrentarlas en sus eventuales gobiernos. Caracol Radio consultó con expertos sobre qué temas extrañan en este momento de la vida política.

LO QUE EXTRAÑAN LA MOE Y LA SILLA VACÍA

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, ningún candidato ha puesto sobre la mesa una propuesta de fondo para reformar el sistema electoral colombiano, en lo que concierne al Consejo Nacional Electoral y su estructura. Está claro que el sistema actual es ineficaz y que fomenta malas prácticas de las organizaciones políticas; sin embargo es un tema que no se ha abordado.

Otro de los temas olvidados, según el análisis de la MOE, es el futuro de las circunscripciones de paz y su conservación en el tiempo. Esa iniciativa se hundió en el Congreso y aunque ya se radicó de nuevo, serán el nuevo gobierno y sus bancadas los encargados de sacarla adelante y garantizar la representación de las víctimas en el legislativo.

Señala también que ninguna ha campaña ha socializado su propuesta de reforma política.

Juan Esteban Lewin, subdirector del portal especializado La Silla Vacía, señaló que por la intensidad de la campaña, los candidatos han estado más sumergidos en la coyuntura que en tocar temas específicos.

Aunque la mayoría presentó sus documentos con propuestas de Gobierno, no ha habido debates a fondo en temas como el precio de los medicamentos o sobre una propuesta real de política pública para las fronteras y los migrantes.

OPINIONES DE LOS ANALISTAS

Analistas políticos consideran que la mecánica de los debates y la dinámica de la campaña han impedido que los candidatos hablen de temas que no son tan taquilleros, pero que en el fondo son los más importantes. Juan Fernando Londoño plantea, por ejemplo, que poco o nada se ha escuchado de los aspirantes sobre estrategias para reducir la violencia intrafamiliar.

Otro planteamiento en el que coinciden Londoño y la MOE es que ningún candidato ha hablado del futuro de las zonas de reincorporación y si estas van a continuar en el tiempo. Tampoco ha habido una expresión clara de respaldo o rechazo a la continuidad de los planes de desarrollo territorial en zonas de conflicto, que ya están andando en varias regiones del país.

Carlos Arias, catedrático y analista de la Universidad Externado de Colombia, dice que los candidatos han elaborado sus programas de gobierno, pero no los ha socializado lo suficiente. En su criterio, además, hay vacíos en temas como los programas Jóvenes en Acción y Madres Comunitarias y sobre cómo se trabajará en una política contra el maltrato infantil. El índice de esa violencia, según el director de Medicina Legal, aumentó en un 22% con relación al año pasado.

BRIGADA DIGITAL

“Los temas de ciencia y tecnología han brillado por su ausencia, en particular el tema de la transformación digital de las empresas, y lo referente al gobierno en línea ha sido tratado por encima, no se ve en los candidatos el deseo de que Colombia sea una nación digital, más allá de una frase tipo slogan no aterrizan en sus propuestas el cómo hacerlo, adicionalmente no se han tratado temas en materia de ciberseguridad, nadie ha mencionado nada o si lo han hecho no ha sido en los espacios en deliberación.”

EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN

“Todo el tema de infraestructura rural de los colegios, no hemos escuchado nada hay un rezago impresionante, muchos colegios tienen más de 70 años y recordemos que las escuelas fueron víctimas del conflicto allí se hacían atentados y por ejemplo en cuanto a servicios públicos, no tienen agua o luz, ni mobiliario y esto es un tema fundamental para la calidad de la educación y que influye en el aprendizaje; tampoco han dicho como van a capacitar a los profesores”

NIÑEZ YA

“El enfoque de los candidatos es sectorial y no poblacional y por eso en algunos casos no vemos especificidad frente a la niñez… No vemos el tema de participación de los niños, protección de la violencia es un tema tocado por encima, hablan de que se debe hacer pero no como... Frente a la responsabilidad penal no vemos una propuesta viable y cuanto a salud y educación para la niñez son temas que se han abordado ampliamente en cuanto a metas pero no vemos programas o políticas específicos.

CANDIDATER

No han hablado del derecho al agua, de los derechos prestacionales de las madres comunitarias, no hemos escuchado nada sobre la propuesta de los jóvenes de condones gratis en colegios y universidades, frente a la paz hay otra propuesta de un primer empleo en temas de paz y sobre servicio militar tampoco hay nada claro desde las campañas y poco o nada han dicho sobre TLC”.

ASOCIACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

“Solo Germán Vargas Lleras ha presentado un programa completo sobre el tema consular, que toca la carrera diplomática y plantea una verdadera política de fronteras y migración… En menor medida lo han hecho los demás candidatos, nos pareció importante lo que se ha hecho en los debates para abordar el tema de Nicaragua y el litigio marítimo. Migración, relaciones con Venezuela y Ecuador se han tocado pero muy poco se ha dicho sobre el proceso de paz, el compromiso internacional y la cooperación extranjera… Ningún candidato ha mencionado su postura frente a la Corte Penal Internacional, las relaciones con EE.UU. y básicamente no sabemos cuál va a ser el foco de los candidatos en su política internacional”.

CIFRAS Y CONCEPTOS

“No ha habido claridad sobre el tema de la reforma judicial para los ciudadanos, no las altas cortes sino los juzgados, las cárceles, los jueces corruptos, las demoras del sistema, ningún candidato ha sido serio con el tema de la reforma tributaria para cumplir con las promesas, explican que bajaran unos impuestos y que reducirán el gasto pero no se ha dicho como… Poco se habla de la desigualdad y cerrar la brecha entre los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”.

OBSERVATORIO ASÍ VAMOS EN SALUD

Debate sobre salud no ha habido, sobre salud sexual o mental no se ha dicho nada… Todo se ha enfocado en las EPS y la cobertura y cuando se han pronunciado lo han hecho en términos muy generales y eso le preocupa a la comunidad médica en general y a los pacientes porque no se sabe cómo se va a resolver esa crisis que afronta el sistema.

LO QUE PREGUNTAN EN REDES SOCIALES

A través de ellas la ciudadanía reclama propuestas de los candidatos presidenciales sobre las multimillonarias ganancias de los bancos y el ahogo en los créditos, la carrera diplomática, el apoyo del Estado para sacar de la crisis los sistemas de transporte masivo, salud y educación indígena, la protección de Gorgona, incentivos al cine nacional, enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, la vida de los colombianos en el exterior, o una política nacional de reciclaje, entre otros.

