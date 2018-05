Corporación Anne Frank alerta sobre maltratos a niña de 3 años

La Corporación Anne Frank y otras organizaciones solicitaron a las autoridades con urgencia y prioridad, la atención médica y psicológica a la niña, así como la protección que requiere como víctima de explotación sexual y otras graves violaciones a sus derechos humanos, como son la tortura, violación, y tentativa de feminicidio perpetrado “probablemente por hombres que pagaron por accederla sexualmente”, dicen en un comunicado.

Estas organizaciones rechazan las “zonas de tolerancia o alto impacto” que terminan facilitando y legitimando la explotación sexual contra mujeres, niñas y transgénero, entre otras. Destacaron que en esta misma zona hace dos años una adolescente que fue identificada como Karen Johana, fue inducida a las drogas y explotada sexualmente, torturada y asfixiada hasta la muerte en una residencia de esta zona de Bogotá y Rafael Uribe Noguera, violador y asesino de Yuliana Samboni era un “cliente” habitual de la zona. Organizaciones que han estudiado estos fenómenos como la corporación Anne Frank no descartan que la niña de 3 años haya sido vendida por su madre a una red de trata de menores.

“Más allá de saber si la niña fue víctima de una red de trata o no, es saber cómo esta niña es víctima de una política de un Estado que nos busca defender la mujer, que no busca ayudar a las que están en situación de prostitución para que sus derechos sean respetados, no solamente que puedan ejercer la prostitución, sino que hay mujeres que necesitan tratamientos médicos o ayudas económicas para salir de estas zonas de tolerancia, si esta niña hubiera estado en otro barrio en otras circunstancias la situación hubiera sido distinta”,

Desde el año 2004 (dos años después de su creación) un informe de la Contraloría denunció que “la zona de tolerancia o alto impacto” establecida en Bogotá, tuvo efectos en el aumento del microtráfico, explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y población trans y asesinatos, que posteriormente impactaron y se visibilizaron en el sector conocido como el “Bronx”, donde se encontraron casas de pique, tortura, violaciones y desapariciones, lo cual continúa, en gran parte de la localidad de Santa fe y la de Mártires.

