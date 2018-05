Uribe denuncia intento de atentado en su contra

A través de un comunicado manifestó que el presidente Santos por medio del ministro del interior le pidió comunicarse con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que fuera informado de dicho plan y tomar las medidas necesarias.

Lea el comunicado completo

El jueves 26 de abril fui contactado por el señor Ministro del Interior, en el nombre del Presidente de la República, me pidió hablar con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. El señor coronel Juan Carlos Rico, Director de esta Agencia, me entregó información sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. El señor expresidente Andrés Pastrana hizo una publicación en sus redes sociales y telefónicamente me amplió detalles, lo cual le agradecí inmensamente. Debo expresar mis agradecimientos al Gobierno, a sus organismos de seguridad y a las Fuerzas Armadas por la protección que recibo.

Atentamente

Álvaro Uribe Vélez

