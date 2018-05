A interrogatorio Alan Jara

En este caso fueron capturados Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez Aguilera ex Director Administrativo de Planeación y el entonces secretario hacienda de la Gobernación y actual rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.

La Fiscalía por razones del fuero que cubre a Alan Jara remitió la investigación a la Corte Suprema, pero continuó la que tenía contra el resto de funcionarios de su gobernación.

El ex mandatario solicitó ser escuchado en interrogatorio y así le cumplió la Fiscalía al hacer la citación formal para el próximo 22 y 23 de mayo en el búnker de la entidad.

Jara espera exponer sus actuaciones como gobernador y como todas estuvieron bajo las normas de contratación estatal. En cambio, la Fiscalía le presentará las pruebas que lo dejan como responsable de una millonaria defraudación al departamento.

Comentarios