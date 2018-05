¿Se estarán reconciliando Khloé Kardashian y Tristan Thompson?

A pesar de que el nacimiento a principios de abril de la pequeña True, primogénita de Khloé Kardashian, se vio marcado irremediablemente por la revelación de que el deportista Tristan Thompson, prometido de la estrella televisiva, le había sido infiel a su chica en varias ocasiones antes y después del embarazo, lo cierto es que la pareja habría escenificado este viernes la aparente normalidad que presidiría su relación al dejarse ver relajados y cogidos de la mano por las calles de Cleveland.



Según el portal de noticias TMZ, Khloé y Tristan habrían aprovechado el inicio del fin de semana para disfrutar de un agradable paseo por el centro de la ciudad, la primera salida pública que han protagonizado desde que salieran a la luz las imágenes y vídeos que pusieron en jaque su romance, y culminaron tan llamativo encuentro con un suculento almuerzo en un restaurante de la zona.

Se desconoce por el momento si este gesto es indicativo de una reconciliación total entre ambos, un intento de resolver la profunda crisis de pareja en la que se encontrarían o, en su defecto, una mera maniobra para desviar la atención de tales polémicas y redirigirla de nuevo hacia la ilusionante aventura paternal que han emprendido juntos.



En el caso de que su curiosa reaparición en Cleveland encaje realmente en la tercera de las hipótesis mencionadas, la verdad es que la progenitora de Khloé y matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, ya se encargó de aportar su granito de arena este mismo jueves al negarse a criticar públicamente a su yerno para, en su lugar, centrarse en alabar a su tercera hija en su recién estrenada condición de madre.

"Dio a luz horas después de que llegáramos. Fue una locura y muy emocionante al mismo tiempo. Sabíamos que iba a tener el bebé esa semana y fui yo quien voló con el doctor y la comadrona. Y cuando la llamamos desde el avión ya le habían puesto la epidural, ¡creíamos que no llegaríamos a tiempo! La verdad es que no podrías inventarte una historia así si quisieras. Fue algo muy inesperado, pero Khloé es maravillosa y estoy muy orgullosa de ella. Me emociono al hablar de ella porque es muy buena madre", relataba Kris a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

