Así llegan los equipos a los cuartos de final de la Liga Águila

Tras disputarse las 19 jornadas de la fase regular de la Liga Águila, se definieron los ocho equipos que disputarán desde el próximo sábado los cuartos de final del torneo. En Caracol Radio le proporcionamos un análisis del momento en el que llegan los clubes a la primera eliminatoria del certamen.



Llave A: Atlético Nacional Vs. Deportivo Cali

Nacional: El equipo antioqueño finalizó como primero de la fase regular con 41 puntos, registrando el 71,9 por ciento de efectividad, anotó 23 goles y recibió diez tantos, siendo el equipo con menos goles en contra de la Liga. En condición de local ganó los nueve partidos que tuvo, marcó en doce ocasiones y no recibió ningún gol; mientras que de visitante jugó diez encuentros en donde ganó tres veces, igualó en cinco ocasiones y perdió solo dos juegos.

Cali: El club 'Azucarero' culminó en el sexto lugar de la Liga acumulando el 50,8 por ciento de los puntos a raíz de los 29 unidades que consiguió, registrando 26 goles a favor y 17 tantos en contra. En los diez partidos que jugó en su cancha, el equipo caleño ganó siete veces, empató una vez y perdió en dos ocasiones; en condición de visitante tuvo nueve encuentros, en donde ganó dos partidos, igualó en uno y perdió los seis restantes.

Último enfrentamiento: Atlético Nacional ganó 0-2 en el Estadio de Palmaseca el 2 de mayo por la jornada 14 de la Liga Águila. La escuadra 'Verdolaga' volvió a ganarle al Cali en condición de visitante después de cuatro años.

Llave B: Deportivo Independiente Medellín Vs. Atlético Junior

Medellín: Con 35 puntos, el 'Poderoso de la Montaña' fue el segundo equipo que más puntos sumó en la Liga Águila, consiguiendo el 61,4 por ciento de las unidades; es el equipo más goleador del torneo con 32 tantos a favor y, con 23 goles en contra, es el segundo club de los clasificados a cuartos de finales que más anotaciones recibió. En condición de local jugó diez encuentros en donde ganó ocho partidos, igualó uno y perdió el restante; mientras que de visitante consiguió la victoria en tres ocasiones, empató una vez y perdió cinco juegos.

Junior: Quinto lugar con 30 puntos es el registro del equipo 'Tiburón' tras disputarse la fase regular de la Liga Águila, registrando el 52,6 por ciento de efectividad del certamen, acumulando 19 goles a favor y 16 tantos en contra. Jugando en el Metropolitano de Barranquilla consiguió seis victorias, tres empates y una derrota; en los nueve partidos que jugó de visitante logró en dos ocasiones el triunfo, en tres veces la igualdad y en cuatro oportunidades fue derrotado.

Último enfrentamiento: Los dos equipos se enfrentaron el 4 de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín por la sexta jornada de la Liga Águila en duelo que ganó el Junior por 1-2.

Llave C: Deportes Tolima Vs Once Caldas

Tolima: 33 puntos que lo ubicaron en el tercer lugar de la clasificación es el registro del equipo 'Pijao' en el torneo donde ganó el 57,8 por ciento de los puntos de la fase regular de la Liga, anotando 22 goles y recibiendo 14. En condición de local triunfó en seis juegos, igualó en tres oportunidades y perdió solo en una ocasión; a su vez, de visitante tiene el mejor registro de los ocho clasificados, pues ganó tres duelos, empató cinco partidos y únicamente perdió un encuentro.

Once Caldas: 47,3 por ciento de efectividad consiguió el equipo de Manizales a raíz de los 27 puntos que completó en las 19 jornadas de la Liga Águila, ubicándose en el octavo puesto y acumulando 26 tantos a favor y las mismas anotaciones en contra, siendo el equipo clasificado más goleado. Jugando en su estadio, el 'Blanco Blanco' ganó seis partidos, empató tres y perdió uno; mientras que de visitante ganó dos veces, perdió cinco duelos e igualó en dos ocasiones.

Último enfrentamiento: El 11 de abril se enfrentaron los clubes en Manizales por la jornada 14 de la Liga, en ese partido el equipo de Ibagué consiguió la victoria a domicilio por 0-1.

Llave D: Atlético Huila Vs. Patriotas Boyacá

Huila: El equipo 'Opita' fue la sorpresa de la fase regular del torneo, culminó en el cuarto lugar con 30 puntos y con una efectividad del 52,6 por ciento, registrando 20 goles a favor y tan solo 12 en contra, siendo el segundo equipo del certamen que menos tantos le anotaron. De local consiguió seis victorias, un empate y dos derrotas; jugando de visitante perdió en cinco ocasiones, empató tres veces y sólo consiguió dos triunfos.

Patriotas: Séptimo clasificado de la Liga Águila con 29 puntos tras culminar la fase regular del torneo, consiguiendo el 50,8 por ciento de los puntos, anotando 17 goles y recibiendo 18 tantos. En condición de local culminó con un registro de seis victorias, dos empates y una derrota; asimismo, de visitante perdió en cinco oportunidades, igualó tres veces y consiguió la victoria en dos ocasiones.

Último enfrentamiento: El 25 de marzo por la décima jornada del rentado nacional se vieron la cara los dos equipos en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, en encuentro donde el Huila ganó por 2 a 0.

