CNE tiene engavetada indagación contra Santos por caso Odebrecht

Aunque el propio presidente Juan Manuel Santos, según informó la magistrada Yolima Carrillo a la sala plena, llamó para pedir celeridad en la indagación que se adelanta en contra de su campaña de 2014 por la presunta financiación de Odebrecht, el caso no avanza y no se le está dando prioridad en los diversos temas que estudia el Consejo Nacional Electoral. Ya han pasado más de 16 meses desde que en un principio la magistrada Ángela Hernández radicó la ponencia en la que se pidió abrir una investigación formal en contra del mandatario por la presunta financiación de la multinacional.

Sin embargo en noviembre del año pasado esa ponencia se retiró para incluirle nuevos elementos y en diciembre nuevamente se radicó haciendo la misma solicitud. Pero desde esa época el estudio del documento no ha aparecido en el orden del día de la sala plena o sencillamente aparece en los últimos lugares y por eso el tiempo no alcanza para estudiar el tema.

La defensa del presidente Santos ha dicho que son los más interesados en que el tema se estudie para demostrar que dicha financiación no existe, pero no se conocen las razones por las cuales los magistrados no abordan el tema.

La indagación que había en contra de Óscar Iván Zuluaga se archivó por falta de pruebas, pero aún queda la del mandatario que está en el orden del día del próximo 7 de mayo en el 10 lugar de temas por estudiar.

Comentarios