Municipios deben definir si las iglesias pagan sobretasa ambiental o no

La pregunta de si una iglesia paga o no una sobretasa ambiental la debe resolver el municipio en donde se encuentra, según lo dicho por el Consejo de Estado. Así lo definió al resolver un conflicto entre la Iglesia Cristiana Testigos de Jehová y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Conare.La iglesia le pidió a la CAR que la exonerara de pagar la sobretasa ambiental, así como están exentas de pagar impuestos las propiedades de la Iglesia católica.

La corporación le contestó que no era competente para hacer efectiva su solicitud y por considerar que se violaron sus derechos a la igualdad, la libertad de culto la religión y debido proceso, la iglesia interpuso una tutela. El Consejo dijo que la CAR no respondió adecuadamente el derecho de petición que hizo la iglesia, porque conociendo que no tenía competencia no debía limitarse solo a decirlo, sino debía remitir la solicitud a quienes sí eran competentes.

Y, sobre la responsabilidad de los municipios expresó que las exenciones tributarias tienen reserva de ley y es el Congreso el que debe adelantar la regulación, por lo que por ahora deben a entrar a actuar las alcaldías.“Son los municipios en los cuales se encuentran ubicados los inmuebles frente a los cuales solicita exención los competentes para pronunciarse frente a la petición elevada, por cuanto la sobretasa ambiental se encuentra incluida en el impuesto predial y el porcentaje que se destina para éste es determinado por los respectivos concejos municipales”, se lee.

