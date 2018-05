Butragueño: "Hubo falta sobre Varane y penalti a Marcelo"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, lamentó este domingo la actuación arbitral de Alejandro Hernández Hernández y opinó que hubo falta clara de Luis Suárez sobre Raphael Varane en el tanto de Lionel Messi y penalti sobre Marcelo Vieira de Jordi Alba.

"No nos gusta hablar de los árbitros, pero hubo dos jugadas críticas. El segundo gol es una falta clara sobre Varane y luego ha habido un penalti a Marcelo que el árbitro pudo no ver pero me extraña que el línea, muy bien situado, no haya visto la jugada", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Butragueño aseguró que el árbitro opinará lo mismo que él cuando vea las jugadas repetidas en televisión y lamentó la "mala suerte" que tuvo el Real Madrid en ese aspecto. Además, afirmó que el codazo de Sergi Roberto a Marcelo "no tiene discusión" y la falta de Gareth Bale a Umtiti en la primera parte "a lo sumo es amarilla".

Asimismo, habló sobre el encuentro y resaltó que el Real Madrid dio buenas sensaciones en un primer tiempo en el que fue "superior" y en el que su equipo pudo marcharse al descanso 1-3 después de las ocasiones de las que dispuso.

"En la segunda parte se han agrupado mejor con diez hombres y han defendido mejor. Salvo los diez primero minutos, hemos tenido el control del juego y Cristiano es una referencia en ataque. Ellos se han agrupado bien. Ha sido una semana muy intensa en todos los sentidos. Pero hemos hecho un primer tiempo sensacional. Es difícil quitarle la pelota al Barcleona y lo hemos hecho Por último, habló sobre la lesión de Cristiano Ronaldo: "En la jugada del gol se tuerce el tobillo al intentar despejar Piqué. Le pisa y se dobla el tobillo. La buena noticia es que ha terminado con normalidad el primer tiempo, pero tiene molestias. El hecho de que haya terminado el primer tiempo es una buena noticia", concluyó

Comentarios