Viviane – Duque: ¡por Dios!

A medida que se acerca la elección presidencial se dan hechos políticos que buscan incidir en el resultado final y el apoyo de la excandidata Viviane Morales al candidato uribista Iván Duque es uno de ellos.



Cada vez que se dan estos hechos, se mira al pasado de sus protagonistas para tratar de entender la decisión. En este caso de la ex senadora liberal las miradas se han quedado en cuando era Fiscal General y le dio luz verde a procesos contra varios uribistas, entre ellos el ex ministro Andrés Felipe Arias y el ex comisionado Luis Carlos Restrepo, por ejemplo, por lo cual fue señalada de perseguidora de ese sector político.



Si esta era así, ¿por qué Duque buscó a la ex candidata y por qué ella acepta entrar a su campaña? Entre los dos, desde el Senado, era claro que había más identidad que enemistad en proyectos relacionados con derechos de minorías y en votaciones como la del magistrado cristiano Carlos Bernal. El resultado de esa votación fue celebrado con ruido.

Lo otro que es claro que en política la coherencia es inversamente proporcional a la suma de los votos y por eso “la política es dinámica”, como dijo Sabas Pretelt. Los de Viviane los necesita Duque que quiere tomar todos los seguros para que su paso a segunda vuelta, como lo advierten las encuestas, no tenga dudas y sea una votación muy superior a quien quede de segundo. En sumas y restas, son más los votos de Viviane en las iglesias que los apoyos de Andrés Felipe Arias dentro de la campaña de Duque. Lo jurídico no siempre tiene que ver con los propósitos políticos.



Desde los intereses de Morales, resultaba más útil irse con Duque que con Vargas Lleras –que era la otra opción—porque de los candidatos es el que más le puede garantizar que algunas banderas como el referendo contra las adopciones de menores por parejas del mismo sexo puedan tener el respaldo de un gobierno. También sobre los derechos que reclaman esas comunidades que aspiran a ser una sólida fuerza política y sobre los reparos de la ex fiscal al proceso de paz.



Que Viviane llegue a donde Duque no necesariamente quiere decir que llegan todos los cristianos que estaban con ella y lo más probable es que se atomice entre varias campañas.

