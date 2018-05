Ocho equipos para cuatro cupos: las cuentas para clasificar

La fecha final del todos contra todos de la Liga Águila, estará llena de emociones y una gran lucha de ocho equipos por obtener los últimos cuatro cupos para establecer las ocho escuadras que luchar por el título.

Hasta el momento, hay cuatro equipos clasificados: Nacional con 38 puntos, Medellín con 35, Tolima con 32 y Atlético Huila con 31. Los dos equipos paisas y el equipo de Ibagué, ya aseguraron acabar entre los 4 primeros, lo que les significa terminar sus llaves en condición de local.

Por el otro lado, hay ocho equipos que lucharán por los cuatro cupos restantes para estar en la fiesta final: Cali (28 pts) , Patriotas (28 pts), Caldas (27 pts), Junior (27 pts), Millonarios (26 pts), Jaguares (25 pts), Equidad (24 pts) y Rionegro 24 (pts). Los primeros cuatro de esta lista, son los que están entre los ocho hasta el momento y los que más opción tienen de quedarse con los cupos.

Deportivo Cali tiene 28 unidades y una diferencia de gol de +9, y con una victoria ante Pasto lograría la clasificación tranquilamente. En caso de empatar, también aseguraría su cupo por la gran diferencia de gol que tiene respecto a los demás equipos; si llega a perder, se quedaría en los ocho si Millonarios no le gana a Santa Fe, y Once Caldas y Junior no obtienen victorias en sus partidos.

Por el lado de Tunja, Patriotas tiene 28 puntos y diferencia de -1, y en caso de obtener los tres puntos de local ante Tolima estará en los cuartos de final. Si llega a igualar, deberá esperar a que Millonarios no derrote a Santa Fe, pues tienen peor diferencia que el cuadro azul. Si cae, podría clasificar si Millonarios empata o pierde con el conjunto cardenal.

Once Caldas actualmente tiene 27 unidades y +3 en la diferencia, y en caso de ganarle a Alianza de visita se queda en los clasificados. Si iguala, suma 28 y aseguraría el cupo si Millonarios no gana; en caso de perder, podría estar en cuartos de final si los embajadores no triunfan y Jaguares le gana o empata con Junior y Equidad no derrota al América.

El caso del Junior es parecido al del cuadro de Manizales, tiene 27 puntos y +2 en la diferencia de gol. Si obtiene los tres puntos ante Jaguares obtiene la clasificación. Si llega a igualar, avanza si Millonarios no gana, y en caso de perder, podría pasar si Caldas, Millonarios y Equidad pierde.

Millonarios está noveno y tiene 26 unidades, con +2 en la diferencia. Entra a los ocho si triunfa ante Santa Fe y Cali pierde, Patriotas iguala o cae, y Once Caldas y Junior empatan o pierden. Si iguala, puede clasificar en caso de que el equipo de Manizales pierda por más de dos tantos y Equidad no triunfa ante América. Si pierde, queda eliminado.

El equipo de Montería, Jaguares, tiene 25 puntos y una diferencia de -6. Si le gana a Junior en casa, y Once Caldas pierde o Millonarios iguala o cae ante Santa Fe, clasifica. Si empata o pierde está por fuera.

Equidad tiene 24 unidades con +3 en la diferencia de gol, la única forma de que clasifique es ganando al América, y que Once Calda caiga y Millonarios iguale o pierda.

La última opción la tiene Rionegro, que tiene 24 y -4 en la diferencia. Solo puede obtener su cupo si le gana por goleada de visitante al Bucaramanga por más de 5 tantos, y Caldas, Junior, Millonarios y Equidad pierden por más de 3 anotaciones, lo que sería un verdadero milagro deportivo.

Comentarios