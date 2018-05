Conozca por qué se celebra el Star Wars Day

Esta singular celebración nació desde 1979 cuando en Gran Bretaña en el London Evening News apareció un mensaje publicitario, felicitando a Margaret Tatcher por ser la primera ministra del Reino Unido. El mensaje decía May the 4th be With You, Maggie (Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades) a lo que los creadores de Star Wars adaptaron como un juego de palabras (May the fourth) y "fuerza" (force), que es el lema de Star Wars "que la fuerza te acompañe".

El aeropuerto de Heathrow Airport se unió a la celebración de los fans de Star Wars y publicó en su pantalla de vuelos algunos destinos del universo Star Wars como Tatooine, Jakku y Death Star.

Poco a poco las redes ayudaron a popularizar esta celebración que inicio como una broma y en Latinoamérica han hecho de esta celebración una oportunidad de hacer actos benéficos. En este año el protagonista de la acción social será Chewbacca, debido a que por cada publicación, like o veces compartidas del rugido del personaje con el hashtag #RoarForChange, Star Wars: Force For Change U.S donará un dólar a la Unicef.

Los famosos también se han unido a esta tendencia por Twitter con los #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou.

