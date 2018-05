CNE ordena a Bancolombia transferir 5 mil millones del partido Farc

Esta decisión tiene que ejecutarse de inmediato, ordenando a Bancolombia congelar los recursos y proceder a transferir ese dinero al Banco Agrario donde el estado pueda disponer de ellos y así evitar que ese dinero se pierda.

Aunque el partido Farc dijo que no tocó esos recursos y que su intensión no era retenerlos, el Consejo Nacional Electoral toma la decisión ante el riesgo que representa tener mas de 5 mil millones de pesos de recursos públicos en la cuenta bancaria de un particular.

El partido Farc también debe entregar las cuentas de lo gastado y la contabilidad de lo que alcanzaron a invertir. Carlos Antonio Lozada dijo hoy que el partido esta endeudado y que nunca pudieron gastar nada de ese dinero.

En redes sociales se cuestiona el hecho de que el CNE revelara esta polémica justo cuando están en el ojo del huracán por dejar en firme la candidatura de Quinto Guerra a la alcaldía de Cartagena a pesar de las advertencias de la procuraduría sobre su inhabilidad.

