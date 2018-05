No vamos a dejar ‘la olla raspada’ ni hipotecado el próximo Gobierno

A poco más de 3 meses de culminar su gobierno el presidente, Juan Manuel Santos presentó un nuevo balance de su gestión, esta vez, sobre infraestructura.

Al referirse a los compromisos en vigencias futuras, dijo que deja mucho menos que sus antecesores comprometido, por lo que pidió a su sucesor seguir el plan de ejecución proyectado para lograr las metas establecidas.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que, “no vamos a dejar con todo esto al próximo gobierno amarrado o hipotecado”.

“Estamos viendo que dicen, ‘ah, este gobierno nos dejó la olla raspada y nos dejó sin margen de maniobra’, no, no señores, todo lo que está hacia adelante, por ejemplo, en materia de concesiones 4G está garantizado con vigencias futuras, ya la plata está, pero aún así, no estamos dejando al próximo cuatrienio hipotecado ni mucho menos”, afirmó.

Según calculó el jefe de Estado, el ex presidente Andrés Pastrana le dejó en el 2002 a su sucesor, Álvaro Uribe el 6 % del PIB “amarrado” en vigencias futuras en el frente de transporte.

“Uribe me dejó a mí el 5.5 % del primer cuatrienio amarrado y yo le voy a dejar al próximo presidente el 2.5 %, es decir, menos de la mitad que lo que Pastrana le dejó a Uribe y Uribe le dejó a este servidor”, explicó.

Santos se comprometió a entregar el 7 de agosto 1.400 kilómetros de dobles calzadas.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que durante su gobierno se invirtieron más de $100 billones de pesos en infraestructura en Colombia, lo que generó más de 500.000 nuevos empleos.



En cuanto a los proyectos de cuarta generación (4G), 30 concesiones están en marcha, 14 de ellas con cierre financiero. Con inversiones superiores a los $45 billones de inversión, comprometiendo 5.000 kilómetros de vías concesionadas.



En más de 200 años de historia del país, se construyeron 700 kilómetros de dobles calzadas, mientras que en 8 años se construyeron 1.360 kilómetros y prometió que al terminar su gobierno el 7 de agosto se habrán construido más de 1.400 kilómetros. Están contratados además 900 nuevos kilómetros para que los entregue la próxima administración.



Sobre puentes y viaductos fueron 470 terminados y están 640 más en construcción. Así como se entregan 65 túneles con una longitud de 45 kilómetros.



Se intervinieron además 40.000 kilómetros de vías terciarias con inversiones superiores a los $3 billones de pesos y se construyeron más de 1.600 kilómetros de placa huella.



Con los OCAD Paz quedan asegurados $1,4 billones más para vías terciarias, se aprobaron actualmente 21 proyectos por más de $312.000 millones.



Con la iniciativa ‘Obras por Impuestos’ se aprobaron 27 proyectos por $220.000 millones de pesos.

Se entregan 75 terminales portuarias y se invirtieron $7,4 billones de pesos en 91 aeropuertos que fueron intervenidos.

Deja para el próximo gobierno el ‘Plan Maestro de Transporte Multimodal’, proyectado a 20 años, con una hoja de ruta con 65 proyectos priorizados en todos los modos de transporte, previendo inversiones por $49 billones de pesos que espera ejecute su sucesor.



Para Bogotá, avanza la primera línea Metro, y se mantiene el compromiso con 70 % de los recursos equivalentes a $15 billones de pesos.



Además se dejarán 3 operaciones de financiamiento estructuradas con el Banco Mundial, el BID y el Banco Europeo de Inversiones.



Para el Regiotram se mantiene también el compromiso de apoyarlo con $1,3 billones de pesos. Para lo que la Gobernación de Cundinamarca adelanta estudios para estructuración técnica, legal y financiera.



Sobre El Dorado 2, en el mes de junio se terminará la estructuración técnica, legal y financiera.



Para los Accesos por la zona Norte de Bogotá se firmó el acta de inicio de las obras.

