“En la campaña Santos 2014 no entró dinero de Odebrecht”: Roberto Prieto

Después de varias citaciones que le hizo la Comisión de Acusación, Roberto Prieto acudió para responder las preguntas que tenía el representante investigador Roberto Prieto por la indagación preliminar que se adelanta en contra del presidente Santos por la presunta financiación de Odebrecht a su campaña.

Después de dos horas de diligencia Prieto aseguró que sus respuestas estuvieron orientadas al desconocimiento sobre esa presunta financiación de la multinacional.

“No hay una sola prueba y me han tratado de delincuente. No hay una sola prueba de que el señor Otto Bula me haya dado dinero ni nada por el estilo así que no hay nada que investigar”.

Aseguró que ya ha pasado mucho tiempo y que no entiende por qué las indagaciones no avanzan. “En la campaña de 2014 en la cual fui gerente no hay ninguna evidencia sobre esa financiación, eso nunca pasó. El Consejo Nacional Electoral no ha tomado decisiones porque no hay pruebas de nada”.

Pese a estas declaraciones de Prieto, el exgerente de la campaña está a la espera de la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento por varios delitos relacionados con los sobornos de Odebrecht.

