“Colombia se ha convertido en un destino forzado para venezolanos”

Durante la conferencia sobre los retos de la migración venezolana organizado por el Observatorio de Venezuela en Colombia en la Universidad del Rosario, la ex fiscal Luisa Ortega aseguró que Colombia se ha convertido en un destino forzado para los venezolanos y que luego de las elecciones del 20 de mayo, llegará una “estampida” de venezolanos.

Ortega agregó que los venezolanos no eligieron migrar, sino que son perseguidos por el gobierno y agregó que así como Venezuela no tiene cultura migrante, Colombia no tiene cultura de acoger migrantes, por lo que reconoce el reto que ha tenido Colombia para apoyar a los venezolanos.

Por otro lado, la jefe de la misión colombiana de la Organización Internacional para las Migraciones, Ana Durán, destacó que Colombia tiene tres tipos de migración: Pendular, que consiste en ingreso extranjero para trabajos cortos de dos o tres días, compra de víveres o medicinas; De Transito, que implica paso por Colombia para llegar a otros países como Panamá, Chile, Argentina o Perú y con Vocación de Permanencia, que se basa en quedarse en el país para trabajar o estudiar.

Durán destacó que se ha dado un crecimiento masivo en el aspecto “de transito” ya que en todo el 2014 pasaron 7800 venezolanos por el país y entre enero y abril del 2018 se han movilizado más de 200.000 venezolanos.

Felipe Muñoz, gerente del Plan Frontera (para atender la crisis por la migración masiva de venezolanos hacia Colombia) aseguró que “gané quien gane (las elecciones presidenciales), deberá encargarse de la migración venezolana”. Muñoz agregó que es un reto de política pública que afrontará Colombia por lo menos los próximos cinco años.

