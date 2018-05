“Es un puro invento” Flora Martínez sobre su personaje en Jaime Garzón

Natasha Fonseca es el nombre que le dieron los libretistas al personaje que la parecer sería Flora Martínez, el cual es interpretado por María Jose Vargas y que le causó un fuerte disgusto a la afamada actriz y cantante.

Por medio de una publicación en su Instagram Flora afirmó no haber dado testimonio a los productores de esta polémica novela: “Jamás di testimonio a libretistas ni a productores de la novela acerca de #JaimeGarzón #GarzonVive. Si hay un personaje que alude a mi persona, es un puro invento, no es real, no soy yo, es ficción 100%...Lo aclaro por respeto a Jaime y al Público. Saludos desde Toronto !!!”.

Actualmente Flora Martínez se dedica a su carrera musical, rindiéndole honor a la fallecida artista mexicana Frida Kahlo.

