El mejor regalo de cumpleaños que pudo recibir David Beckham

David Beckham, ex futbolista inglés, este 2 de mayo cumple 43 años y junto a su familia ha querido celebrar esta fecha tan especial. Pero, la felicidad no era completa ya que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, no estaba con él en este momento ya que reside en Estados Unidos.

El exfutbolista se llevó una gran sorpresa, pues Brooklyn llegó a Inglaterra, donde vive la familia Beckham, para darle la mejor sorpresa a su papá.

David estaba en un restaurante y de repente entra Brooklyn, la cara de sorpresa y a la vez de alegría de futbolista fue la protagonista del video.

