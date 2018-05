Estoy preparado para ganar el Giro de Italia: Chris Froome

El británico Chris Froome (Sky), cuádruple ganador del Tour de Francia y vencedor de la Vuelta 2017, se mostró confiando y motivado para obtener en el Giro, que comienza este viernes en Jerusalén, su tercera gran carrera consecutiva. El ciclista aseguró que "por las sensaciones obtenidas en el Tour de los Alpes" se siente preparado "para ganar".



"Es una gran motivación tratar de ganar tres grandes vueltas seguidas. Según las sensaciones que he tenido en el Tour de los Alpes estoy preparado para ganar, pero no puedo decir que esto vaya a suceder. Se verá el resultado dentro de tres semanas. Tengo un equipo extremadamente versátil para ayudarme en cada parte de la carrera", señaló Froome en la rueda de prensa.



Aunque Froome dispondrá de una contrarreloj ideal para especialistas en la decimosexta etapa, de 34,5 kilómetros, el británico anuncia que no centrará sus opciones en la prueba cronometrada.



"No voy a supeditarme a las etapas contrarreloj para ganar el Giro. Es un paquete completo. Será una carrera difícil", aseguró el británico.



Para Froome, en el centro del debate al no conocerse aún la resolución por su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta, dijo que su presencia en el Giro se decidió el pasado invierno de acuerdo con el equipo.



"Participar en el Giro es una decisión que tomé con el equipo durante el invierno. Ha pasado casi una década desde que hice el primer Giro en el país que me dio la bienvenida como profesional y estoy listo para intentar ganar".



La experiencia de competir en Israel fue calificada de "fantástica" por el líder del Sky.



"Tuvimos problemas de seguridad antes de venir a Israel, pero todo ha sido fantástico. Hemos rodado con el equipo júnior de Israel esta mañana. Afortunadamente, el Giro que comienza aquí inspirará a los jóvenes ciclistas y habrá destacados corredores de esta parte del mundo en unos años ".

Comentarios