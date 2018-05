Recibí una información de la Policía sobre la intención de una célula de un grupo que no me especificaron que quiere atentar contra la sede de la campaña y por eso me reforzaron la seguridad… No me dijeron que grupo era el que quería atentar contra nosotros pero seguimos para adelante con esta campaña con más precauciones pero con mucho entusiasmo”, añadió.

Comentarios