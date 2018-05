La curiosa historia de Romaña, el fiscal y un cultivo de maíz

En medio del debate sobre los recursos del posconflicto en el congreso, el jefe del ente acusador contó como, el que años atrás se inventó las pescas milagrosas, ahora lo llama seguido y hasta le reporta los avances de un extenso cultivo de maíz en el Meta.

“Romaña hace algunos meses estaba en el centro de Bogotá tocando puertas y nos llamó y nos dijo que no quería volver a la ilegalidad y me dijo, estoy consiguiendo recursos y toco puertas y nadie responde que hacemos señor fiscal… Entonces llamamos al alto comisionado y le dijimos lo que pasaba con Romaña y se hicieron unas gestiones y conseguimos que la embajada de Suecia les diera 160 millones de pesos para un cultivo de maíz en el Meta donde tiene trabajando a 150 ex combatientes y pronto espera sacar las primeras 3 mil toneladas de maíz… Por eso es que vale la pena defender la paz y no dejar que se pierdan los recursos”, relató emocionado ante la comisión primera de la cámara de representantes.

Incluso mostró un video que el propio Romaña le envió la semana pasada y en el que le mostraba el cultivo ya sembrado y creciendo pero con la queja de que las vías para llegar a la zona están en mal estado.

El fiscal señaló que el gobierno debe poner a funcionar mejor las entidades encargadas de estos temas para evitar que ante la falta de respuesta los ex combatientes terminen yéndose a las bandas de narcotráfico.

