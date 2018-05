ETA anunció la disolución de sus estructuras y el fin de un ciclo

La banda terrorista ETA envió una carta en la que comunica a instituciones y colectivos sociales y económicos que “da por terminado su ciclo histórico” y de esa forma anuncia la disolución de todas sus estructuras.

La carta tiene fecha del pasado 16 de abril y en la misma señala que es una decisión a la que han llegado sus integrantes de forma “definitiva y concluyente”. Esta fue recibida por varios sindicatos que confirman haberla tenido en sus manos.

El texto afirma que además de cerrar sus estructuras, ETA dio por teminada su iniciativa política, pues en 2010 inició un proceso con el que buscaba comenzar un nuevo ciclo en la política del País Vasco.

Esa organización había publicado un comunicado hace dos semanas en el que reconoció el sufrimiento causado por sus acciones y pidió perdón a una parte de las víctimas, aquellas que no estaban relacionadas directamente con el conflicto.

Ahora señala que su fin no supera el conflicto de su comunidad con Francia y con España, pero aclara tener una nueva oportunidad para “cerrar definitivamente el ciclo del conflicto y construir un futuro entre todos”.

